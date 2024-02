Eifersüchtig? Uwes Frau zofft sich mit Natascha Ochsenknecht

Mit ihr kommt Natascha Ochsenknecht (59) nicht immer zurecht. Bis 2009 war die TV-Bekanntheit mit Uwe Ochsenknecht (68) verheiratet. Aus dieser Ehe gingen ihre drei gemeinsamen Kinder hervor. Heute ist der Schauspieler glücklich mit seiner zweiten Frau, Kiki Viebrock, während seine Ex-Frau angeblich zufriedener Single ist. Nun spricht sie ganz offen über das Verhältnis zu Uwe und seiner neuen Partnerin und verrät: Natascha und Kiki haben auch mal Probleme.

In einem Instagram-Q&A steht Natascha Rede und Antwort. Auch die Frage, ob sie noch Kontakt zu Uwe habe, umgeht sie nicht. "Warum nicht? Patchwork", meint das einstige Model. Eine kleine Spitze scheint die 59-Jährige sich aber nicht verkneifen zu können: "Manchmal hat allerdings die zweite Frau ein Problem mit der ersten. Nämlich dann, wenn sie merkt, dass ihr Mann noch an der ersten hängt." Ob da hin und wieder auch mal der Haussegen bei den Ochsenknechts schief hängt?

Dass die Scheidung von Natascha und Uwe für alle Beteiligten schwer war, machte Sohnemann Jimi Blue (32) 2022 deutlich. In der Doku "Die Ochsenknechts" verriet er, dass die Situation vor allem seine Mutter belastet hatte. "Die Trennung meiner Eltern hat unsere Familie schon gesplittet. Ich glaube, für meine Mutter war das auch nicht ganz so einfach, weil sie nicht mehr diese stabile Sicherheit hatte", überlegte der 32-Jährige. Natascha habe damals in ihrer Karriere von vorne anfangen müssen.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

Getty Images Uwe Ochsenknecht und Kiki Viebrock in Berlin 2016

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

