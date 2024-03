Zweifach-Mama Fiona Erdmann nimmt sich gezielt Auszeiten

Fiona Erdmann (35) ist nicht nur zweifache Mutter, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin und CEO eines Unternehmens. Wie ihr es gelingt, diese zwei Welten miteinander zu vereinigen, verrät sie gegenüber Promiflash auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You". Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin setzt ganz gezielt auf Auszeiten: "Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt." Ebenso bedeutsam sei es für sie zu lernen, dass man eben nicht nur Mutter, sondern auch Businessfrau ist.

Um in ihren Rollen als Mutter und Unternehmerin voll und ganz aufgehen zu können, nutzt Fiona also Pausen. Diese wären auch notwendig, gibt das Model im Interview mit Promiflash zu: "Ich muss rausgehen, ich muss meine Freunde treffen, ich muss auch eine Freundin sein von meinen Freunden und ich muss Ehefrau sein." Bereitet es ihr jedoch Sorgen, in diese verschiedenen Rollen schlüpfen zu müssen? Ganz im Gegenteil! "Ich finde das so wichtig, dass man diese Rollen dann auch auslebt", erläutert die 35-Jährige. Außerdem fände sie, dass man auch lernen sollte, zuzugeben, dass es nicht einfach ist, seine Kinder auch mal zu Hause zu lassen.

Fiona und ihr Partner lernten sich 2017 kennen und verliebten sich ein Jahr später, nach ihrer Auswanderung in ihre Wahlheimat Dubai. 2020 kam dann die große Überraschung – das Paar erwartete seinen ersten Nachwuchs, Söhnchen Leo. Zwei Jahre später durften die beiden dann Töchterchen Neyla begrüßen. Seitdem hat die Influencerin alle Hände voll zu tun – auf die Unterstützung von Moe kann sie dabei aber stets zählen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, ihr Partner Moe und ihre beiden Kids

