Die TV-Bffs Jennie Garth (47) und Tori Spelling (46) der Kult-Serie Beverly Hills, 90210 beweisen seit Jahren auf den sozialen Netzwerken, dass ihre Freundschaft im wahren Leben noch stärker ist und sie immer füreinander da sind. Nun wurden auch die drei Gentlemen des Jugend-Formates gemeinsam in L.A. gesichtet. Sind die Sonnyboys etwa nach all den Jahren auch privat noch befreundet?

Darauf lässt dieser entspannte Wochenend-Spaziergang auf jeden Fall schließen! Die drei Hotties Jason Priestley (50), Brian Austin Green (46) und Ian Ziering (55) bummeln an einem Samstag durch die Straßen von Los Angeles. In sportlichen Looks sieht es fast so aus wie am Filmset der 90er Jahre. Ian verkörperte in der beliebten Serie den Player Steve, Brian den schüchternen David und Jason den Saubermann Brandon, der Zwillingsbruder von Brenda: diese Rolle übernahm Schauspiel-Kollegin Shannen Doherty (48).

Die schockierte ihre Fans letzte Woche mit der herzzerreißenden Nachricht, dass bei ihr der Brustkrebs zurückgekehrt sei – und der sich mittlerweile im vierten und somit letztem Stadium befinde. Jason Priestley zeigt sich erschüttert. "Sie und ich werden immer ein ganz besonderes Verhältnis haben. Mein Herz ist gebrochen", offenbarte der 50-Jährige kürzlich gegenüber dem Magazin People.

Instagram / theshando Shannen Doherty (3.v.r.) mit ihren "Beverly Hills, 90210"-Kollegen

Anzeige

Instagram / arent_you_that_guy Die Beverly Hills 90210-Stars am Set 2019

Anzeige

Instagram / jenniegarth Jennie Garth und Tori Spelling im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de