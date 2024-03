"Echter Hingucker": John Cena schwärmt von Co-Star Zac Efron

John Cena (46) ist ein wahrer Fan! Der Fast & Furious-Star lernte Zac Efron (36) am Set ihres neuen Streifens "Ricky Stanicky" kennen. Im Laufe des gemeinsamen Drehs in Australien habe sich zwischen den beiden Schauspielern eine gute Freundschaft entwickelt. Über seinen Co-Star kann er gar nicht genug Positives sagen. "Er ist nicht nur ein begnadeter Profi und ein echter Hingucker, sondern auch ein großartiger Kerl", schwärmt John im Gespräch mit People.

Doch eine Sache hat ihm an dem Teenie-Schwarm besonders imponiert. John machte durch die gemeinsame Zeit am Set erstmals Erfahrungen mit sehr aufdringlichen Paparazzi. Tagtäglich hätten 25 Fotografen mit langen Objektiven auf den High School Musical-Star gewartet. "Ich weiß nicht, wie so ein Leben aussieht und ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Kraft man braucht, um jeden Tag das Haus zu verlassen", gesteht der Profisportler. Dennoch habe er Zac als einen auffallend bodenständigen Menschen erlebt.

John wurde ursprünglich als Wrestler bekannt, bevor er sich für den Weg nach Hollywood entschied. Er ist tatsächlich 16-facher World Champion! Zac verwandelte sich jüngst in einen Profi-Wrestler für seinen neuen Film "The Iron Claw" – eine Erfahrung, die er als sehr unangenehm empfand. "Wir haben uns durch das Thema Wrestling sofort gut verstanden und ich war begeistert, dass er den Film gemacht hat", berichtet der 46-Jährige.

Anzeige

Getty Images Zac Efron

Anzeige

Getty Images John Cena, Wrestlingchampion

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de