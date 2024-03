Erster Beef bei GNTM: Es kracht bei der Zimmerverteilung!

Fliegen jetzt die etwa die Fetzen? Für die Kandidaten der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel geht es auf die erste gemeinsame Reise: Sie fliegen nach Teneriffa. Die Begeisterung, die noch im Flieger geherrscht hatte, hielt auch noch bei dem Einzug in die traumhafte Unterkunft an. Doch die Vorfreude war nicht von langer Dauer: Bereits bei der Zimmerverteilung kracht es zwischen Kandidatin Mare und Nuri!

In mehreren kleinen Häusern werden die Frauen und Männer getrennt voneinander untergebracht. Als Teilnehmerin Mare das erste Zimmer betritt, möchte sie es sofort für sich und drei andere Kandidatinnen sichern: "Shotgun, Shotgun!" Doch die Forschheit der Brünetten kommt bei Mitstreiterin Nuri gar nicht gut an: "Dass Mare das Zimmer saven wollte, finde ich nicht cool." Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Mädels. Rotschopf Felice scheint dabei auf Nuris Seite zu sein: "Wir sind in einer großen Gruppe, da kann man nicht einfach bestimmen, was man machen möchte."

Auch die Zuschauer können Mares Verhalten nicht versetehen. "Ach Mare, sei nicht unsympathisch", schreibt ein Nutzer auf X. Ein anderer User findet klare Worte: "Wieder mal Kindergartendrama. Als ob man sich jetzt um Zimmer streiten muss. Mare ist so unfassbar nervig."

ProSieben/Michael de Boer Mare, Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel", 2024

Instagram / nur.en Nuri, "Germany's Next Topmodel" 2024

