"Ich bin froh": Laura Müller verrät Details zum Mama-Alltag!

Sie gewährt einen seltenen Einblick. Laura Müller (23) und ihr Mann Michael Wendler (51) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im vergangenen Sommer durften die Influencerin und der Schlagersänger das erste gemeinsame Kind auf der Welt begrüßen: ihren Sohn Rome Aston. Mit seinem Familienleben hält sich das Paar allerdings ziemlich bedeckt. Doch nun macht Laura offenbar eine Ausnahme und plaudert einige Details aus!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram steht die 23-Jährige Rede und Antwort. Ein Follower will von der frischgebackenen Mama wissen, ob sie den Haushalt ganz alleine schmeiße. Daraufhin verrät Laura, dass sie eine Reinigungskraft habe – auf eine Nanny verzichte sie hingegen. Ein weiterer Fan fragt sich, wie Laura ihren Wonneproppen mit so langen Nägeln wickle. Dabei spricht die Influencerin direkt Klartext: "Das klappt wunderbar."

In einer darauffolgenden Story verrät Laura auch, wie es ihren Liebsten gehe: "Wir genießen unser Leben als Familie und unternehmen ganz viel." Zudem wird die Bloggerin gefragt, wie sie mit ihrer neuen Rolle als Mama zurechtkommt. "Es ist eine aufregende Reise und ich bin froh, Mama zu sein", macht das OnlyFans-Model dabei deutlich.

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de