Pferd und Hüpfburg: Sophia Vegas schmeißt Tochter XXL-Party

Schießt Sophia Vegas (36) über das Ziel hinaus? Die TV-Bekanntheit ist eine echte Vollblutmama. Seit mehreren Jahren ist sie glücklich mit Gatte Daniel Charlier verheiratet. Aus der Ehe ging Töchterchen Amanda (5) hervor, die Mamas ganzer Stolz ist. Gerne teilt sie ihr Familienleben mit ihren Followern. Dass sie ihrer Tochter jeden Wunsch erfüllt, beweist Sophia auch jetzt wieder: Amanda bekommt zum Geburtstag eine gigantische Party.

Zu der Megaparty darf auch der Sender RTL in Sophias Wahlheimat Los Angeles kommen. Schnell wird deutlich: Mama lässt sich für Amandas fünften Geburtstag nicht lumpen. Das Motto lautet Schwanensee und treu gemäß schwimmen nicht nur gleich mehrere Schwäne im Pool. Alles ist mit zahlreichen Luftballons, Deko, Geschenken und einer Hüpfburg geschmückt. "An diesem speziellen Geburtstag habe ich neun Monate gearbeitet", verrät Sophia sichtlich gestresst. Aber warum der Aufwand? Auch dafür hat die 36-Jährige eine gute Erklärung: "Ich ziehe meine Tochter so auf, wie ich es mir gewünscht hätte." Genau wie ihre Mutter es tat, wolle sie Amanda bedingungslose Mutterliebe entgegenbringen. Als Hauptgeschenk gibt es dann tatsächlich ein Pferd.

Schon vergangenes Jahr übertraf Sophia sich selbst. Auch hier gab es die XXL-Hüpfburg, doch statt dem Ballett-Thema stand ein Streichelzoo ganz im Fokus. Neben Schweinen und Kaninchen gab es sogar ein Pony als Einhorn verkleidet. Zwei der Hasen durfte Amanda behalten. Und statt der Ballerinas kamen Disney-Prinzessinnen zu Besuch.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter Amanda zu Ostern

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda, Februar 2023

