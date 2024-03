Ist Prinzessin Ingrid wegen König Harald im Heimaturlaub?

König Harald von Norwegen (87) entsetzte die Royal-Fans, als er im Urlaub in Malaysia am Herzen operiert werden musste. Mittlerweile ist der Monarch zurück in der Heimat und bekam einen permanenten Herzschrittmacher. Wie der Palast mitteilte, springt seine Familie in der Zeit der Genesung für ihn ein. Aber gilt das auch für seine Enkelin Ingrid Alexandra (20), die im Norden des Landes ihre Militärausbildung macht? Die zukünftige Thronfolgerin wird jetzt nämlich zusammen mit ihrer Mutter Mette-Marit (50) in Oslo gesehen. Dem norwegischen Blatt Dagbladet zufolge wird es sich dabei vermutlich eher um einen standardmäßigen Heimaturlaub nach Abschluss ihrer Rekrutenausbildung handeln, als um einen Sonderurlaub aufgrund der Erkrankung des Königs.

Wie der Sprecher des Militärs, Brage Steinson Wiik-Hansen, erklärt, bekommt die Prinzessin als Soldatin nämlich keine Vorzugsbehandlung – auch angesichts des Zustandes von Harald habe sie keine Sondergenehmigung bekommen. Ihr Aufenthalt in Oslo sorgt aktuell in ihrer Heimat nämlich für jede Menge Spekulationen, dass Ingrid aus Sorge um ihren Großvater praktisch freigestellt sein könnte. Ein Grund für die Gerüchte ist auch die Tatsache, dass der Palast das Eintreffen der 20-Jährigen nicht offiziell kommuniziert hatte, sodass die Öffentlichkeit überrascht ist, sie in Oslo zu sehen.

Ingrids Militärausbildung hatte bereits im Januar begonnen und nach der sechs bis acht Wochen langen Rekrutenausbildung kommt sie nun in die sogenannte "Berufsphase". Bei der offiziellen Begrüßung der neuen Auszubildenden war auch das Kronprinzenpaar Haakon (50) und Mette-Marit anwesend. Der Kronprinz hatte seine eigene Ausbildung in den 90ern absolviert. Das Magazin NRK sprach Ingrid auf den Entschluss an, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, und sie betonte: "Ich bereue es nicht!"

König Harald von Norwegen, 2021

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen beim Besuch der Marine 2022

