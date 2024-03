König Charles' Vertretung: Für Camilla eine Herausforderung

Königin Camilla (76) muss sich in ihre neue Rolle noch einfinden, meint Adelsexperte Jürgen Worlitz (74). Im Februar hatte König Charles (75) bekannt gegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Seitdem wird er von seiner Familie unterstützt, die bei Events und Co. für den Monarchen einspringt. Besonders seine Frau ist seitdem mehr denn je im Fokus, was für Camilla laut Jürgen eine Herausforderung ist. "Nach dem Tod der Queen muss sie auf einmal in erster Reihe neben Charles stehen und der fällt auch noch aus – und aus dem Grund ist das für sie sicherlich nicht einfach", schilderte er gegenüber Promiflash.

Trotz dieser neuen Situation habe sich die 76-Jährige bewiesen. Laut Jürgen habe Camilla gezeigt, dass sie dem Druck und der großen Verantwortung einer Königin gewachsen sei: "Aber sie ist trotzdem anerkannt. Sie freut sich mit Sicherheit über die positive Resonanz, die grade ihr entgegengebracht wird und ich denke mal, das ist etwas, was sie aufbaut." Der Journalist betonte, dass sie sich nicht überarbeiten und stattdessen kürzertreten solle. Jürgen sei überzeugt, dass Camilla "selbst auf sich achten" und aller Wahrscheinlichkeit nach Pausen zwischen den ganzen Terminen einlegen werde.

Nicht nur die Öffentlichkeit scheint mit Camillas Einsatz mehr als zufrieden zu sein. Charles wird Camilla beim Gottesdienst am Gründonnerstag den Vortritt lassen. Bei diesem Termin ist es üblich, dass in der Worcester Kathedrale eine kleine Summe Geldes, das sogenannte Maundy money, einigen Bürgern überreicht wird, was für den Palast als wichtiges Symbol gilt. Dazu schreiben die Veranstalter auf X: "Wir freuen uns sehr, Ihre Majestät, die Königin, am Gründonnerstag in der Kathedrale begrüßen zu dürfen, wenn wir den königlichen Gründonnerstagsgottesdienst veranstalten."

Getty Images Königin Camilla beim Gedenkgottesdienst für König Konstantin, Februar 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla verlassen eine Klinik, Januar 2024

