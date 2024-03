"Schlimmste im Leben": Katy Karrenbauer hatte Botoxunfall!

Katy Karrenbauer (61) hatte in der Vergangenheit mit einem Beautyunfall zu kämpfen: Bei einer Botoxbehandlung ging nämlich etwas schief! Das verrät die Sängerin in einem Interview gegenüber RTL. "Das war das Schlimmste in meinem Leben. Also eine Augenbraue hing komplett runter, die andere hing oder stand ganz hoch!", plaudert sie aus und fügt hinzu: "Das war das klassische 'das könnte passieren' – und es ist passiert!" Die Autorin hat durch den damaligen Vorfall definitiv dazugelernt.

Mittlerweile habe sie dem Botox abgeschworen und Falten gehören für die Schauspielerin heute mit dazu. "Ich weiß, viele haben damit ein Problem. Ich habe mit Falten nie ein Problem gehabt!", merkt sie an und fügt hinzu, dass am Ende nur die inneren Werte zählen. Außerdem sehe eine künstliche Hautstraffung ihrer Meinung nach eher weniger schön aus. Die 61-Jährige setze lieber auf natürlichere Mittelchen, um sich wohler zu fühlen. "Ich stehe vorm Spiegel und sehe, dass hier die Falte ist und da die Falte ist, dass ich geschwollene Augen habe – dann nehme ich Augenpads aus Algenmaterial!", gibt Katy preis.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die "Frauenknast"-Darstellerin offen, was ihre Person betrifft – und dadurch kam sie in der Staffel von Promi Big Brother im Jahr 2022 richtig weit! In einem Promiflash-Interview sinnierte die TV-Bekanntheit über ihre damalige Zeit: "Ich habe über Themen geredet, mit denen ich nicht hausieren gehe. Man hat sicherlich viel mehr über mich erfahren, als man vorher wusste." Die Tage in dem Format haben laut Katy nicht nur zu neuen Erkenntnissen geführt, sondern halfen der Schauspielerin auch, mehr über sich selbst zu verstehen.

