Soziale Ader: Katy Karrenbauer hat bei Promi BB viel gelernt

Katy Karrenbauer (59) blickt auf ihre Promi Big Brother-Zeit zurück! Die Schauspielerin hatte über zwei Wochen komplett abgeschottet von der Außenwelt, aber unter ständiger Beobachtung von TV-Kameras gelebt. Kurz vor dem Finale war die Reise und damit der Traum vom Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro für sie allerdings vorbei. Dennoch dürfte der "Frauenknast"-Star die Tage in Isolation in guter Erinnerung behalten: Katy hat in der Show sehr viel über sich gelernt – aber was genau?

Im Interview mit Promiflash erzählte die 59-Jährige: "Für mich habe ich festgestellt, dass ich sehr wohl eine soziale Ader habe. Es ist schwierig, auf engstem Raum mit unterschiedlichen Charakteren zusammen zu sein. Es ist eine Herausforderung." Sie sei aber der Meinung, das ziemlich gut gemeistert zu haben – zumal sie seit vielen Jahren alleine lebe. Zudem betonte die gebürtige Duisburgerin, dass auch die Zuschauer andere Seiten von ihr kennenlernen konnten. "Ich habe über Themen geredet, mit denen ich nicht hausieren gehe. Man hat sicherlich viel mehr über mich erfahren, als man vorher wusste." All das seien Dinge, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet haben.

Zwar sei Katy auch traurig, es nicht ganz bis in die Endrunde geschafft zu haben, aber dennoch erleichtert, wieder in ihren eigenen vier Wänden zu sein. Sie freue sich für ihre einstigen Konkurrenten Sam Dylan (31), Micaela Schäfer (39), Menderes (38) und Rainer Gottwald (56), es so weit geschafft zu haben. "Ich habe die vier ins Herz geschlossen", betonte die Autorin.

