Schräge Aktion: Katy Perry zeigt G-String auf rotem Teppich

Katy Perry (39) gewährt tiefe Einblicke, als sie am Mittwoch bei den Billboard Women in Music Awards aufschlägt. Auf den ersten Blick glänzt die Sängerin in einem hautengen, zweiteiligen Kleid, das ein bisschen Haut zeigt und feurig rot ist. Doch als sie den Fotografen den Rücken zuwendet, zeigt sich, dass ihr Look ein verruchtes Geheimnis hat: Am Rücken ist sowohl der Rock als auch die Korsage locker zusammen geschnürt – durch die Schnüre schimmert an ihrem unteren Rücken ein dünner G-String hervor. Katy kommentiert das nur mit einem verschmitzten Augenzwinkern.

Auch bei Instagram präsentiert die 39-Jährige ihr gewagtes Outfit und lässt ihre Fans mit offenem Mund zurück. Richtig begeistert sind die allerdings nicht. "Was zur Hölle?", schreibt ein überraschter Follower und ein anderer meint lediglich: "Cringe..." Manche scheinen aber auch zu glauben, dass Katy mit ihrem Aufzug eine wichtige Botschaft senden möchte – vor allem, weil ihren Rücken über dem String ein aufgeklebter Schmetterling ziert und sie zu dem Foto schreibt: "Du bist mein Schmetterling, Sugarbaby." Nicht nur ein Nutzer ist sicher: "Das sind definitiv Lyrics!" Deutet sie etwa neue Musik an?

Aktuell ist Katy allerdings noch anderweitig beschäftigt, denn sie sitzt in der Jury von American Idol. Doch es ist das letzte Mal, dass sie in der Show nach talentierten Sängern suchen wird: Im Februar verkündete sie nämlich, das Format nach sieben Staffeln verlassen zu wollen. Warum genau sie sich für einen Rücktritt entschieden hat, ist aktuell nicht ganz klar, aber es wurde spekuliert, dass dies mit ihrer Gage zu tun hat. "ABC will ihre Gage nach fünf Jahren nicht erhöhen. Es gibt Spielraum, da die Muttergesellschaft Disney darauf bedacht ist, kosteneffizient zu sein", vermutete ein Insider gegenüber The Mirror.

Getty Images Katy Perry, März 2024

Getty Images Die Jury von "American Idol" im Jahr 2019

