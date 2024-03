Unzertrennlich: Travis Kelce fliegt zu Taylor nach Singapur!

Er lässt es sich nicht nehmen. Seitdem Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) ihre Liebe im vergangenen Herbst offiziell gemacht hatten, sorgen sie regelmäßig für Schlagzeilen. Sei es mit leidenschaftlichen Küssen inmitten des Footballfeldes oder mit süßen Datenights – es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die beiden absolut ineinander vernarrt sind. Das beweisen sie auch jetzt wieder. Travis folgt seiner Taylor sogar bis nach Singapur.

"Für alle Swifties: Travis Kelce ist auf dem Weg nach Singapur", schreibt Tom Withers, Sportjournalist der Associated Press, nun auf X. Der Grund seiner Reise ans andere Ende der Welt: In den nächsten Tagen wird die "Cruel Summer"-Interpretin im Rahmen ihrer "Eras"-Tour ihre letzten drei Konzerte in Asien spielen. Und auch ein weiterer User bestätigt die News um die bevorstehende Reunion der Turteltauben. Auf Social Media lässt Eric Flannery die Online-Community wissen, Travis' Manager André Eanes habe ihm mitgeteilt, dass er am Mittwoch zu seiner Liebsten nach Singapur fliegen werde.

Gerade erst bekundete der Tight End der Kansas City Chiefs erneut, wie verliebt er in die 34-Jährige ist. Im "New Heights"-Podcast kam Travis während des Gesprächs mit seinem Bruder Jason Kelce gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Sichtlich begeistert erklärte er: "Taylor ist das Beste und Großartigste, was es gibt."

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de