Nach Australien-Trip: Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Travis Kelce (34) hat nur Augen für sie! In der neuen Folge des Podcasts "New Heights with Jason and Travis Kelce" spricht der NFL-Star in hohen Tönen von seiner Freundin Taylor Swift (34). Um seine Liebste wiederzusehen, flog Travis kürzlich sogar extra nach Australien. Dort verbrachte das verliebte Paar schöne gemeinsame Stunden, wie der 34-Jährige jetzt im Gespräch mit seinem Bruder erzählt. Der American-Football-Spieler und die Sängerin besuchten zusammen einen Zoo in Sidney. "Ich habe einen Tiger gesehen, der in einem Baumhaus saß! Das war unglaublich süß", berichtet er. Doch nicht nur die Tiere haben ihn begeistert. "Taylor ist das Beste und Großartigste, was es gibt", kommt der Sportler ins Schwärmen.

Nicht nur Travis ist anscheinend über beide Ohren verliebt. Auch die "Shake It Off"-Interpretin kann von ihrem Liebsten wohl nicht genug bekommen. Ihre Familie sei ebenfalls von dem Sportprofi begeistert. Gegenüber Daily Mail verriet ein Insider: "Taylors Familie ist über ihre Beziehung zu Travis sehr glücklich – nicht nur, weil sie wahnsinnig verliebt ist, sondern auch, weil er ihrem Sicherheitspersonal die Arbeit erleichtert." Aufgrund seiner Größe könne er die Sängerin gut beschützen. "Wenn es um Taylor geht, würde er nicht lange fackeln", gab die interne Quelle preis.

In der Liebe könnte es für den Super Bowl-Sieger augenscheinlich nicht besser laufen. Familiär musste Travis vor wenigen Tagen hingegen einen herben Schlag einstecken. Sein großer Bruder Jason Kelce (36) verkündete bei einer Pressekonferenz seinen Rücktritt als Football-Spieler. Die emotionalen Worte seines Bruders berührten den 34-Jährigen sichtlich: Während der Bekanntgabe kullerten bei ihm sogar die Tränen.

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Getty Images Travis Kelce bei der Pressekonferenz seines Bruders

