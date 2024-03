Christine Brown gedenkt ihres Ex-Stiefsohnes Garrison (†25)

Christine Brown (51) trauert um ihren früheren Stiefsohn. Die TV-Persönlichkeit war 26 Jahre lang mit Kody Brown (55) verheiratet, der neben ihr zeitweilig drei weitere Ehefrauen hatte. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass dessen Sohn Garrison (25), der aus seiner Beziehung mit Janelle Brown (54) hervorging, im Alter von nur 25 Jahren gestorben ist. Christine meldet sich dazu nun mit rührenden Worten. "Garrison war ein wunderbarer, fürsorglicher Bruder", schreibt die Sister Wives-Protagonistin auf Instagram. Er habe verstanden, dass ihre Tochter Truely ein Hobby brauchte und habe ihr ein Blumenbeet angelegt. Sie sei ihm dafür sehr dankbar und betonte: "Wir werden ihn für immer vermissen."

Garrisons Tod kam für viele unerwartet. Kenia Gutierrez, eine Freundin des Verstorbenen, erzählte im Interview mit Us Weekly, dass an den Tagen vor seinem Tod alles normal gewesen sei: "Er war immer glücklich. Was passiert ist, war schockierend." Sie habe sich immer gefreut, ihn zu sehen. Auch wenn sie sich ein paar Jahre lang nicht mehr persönlich getroffen hatten, standen sie in regelmäßigem Kontakt. Kenia habe dabei "nichts Alarmierendes" wahrgenommen.

Garrison war vor wenigen Tagen von seinem Bruder Gabriel leblos in seinem Zuhause in Arizona aufgefunden worden. Er soll eine Schusswunde erlitten haben – Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht. Kurze Zeit später hatte sich Janelle dazu mit einem rührenden Statement auf Instagram geäußert: "Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012



