Gary Goldsmith als Erster bei "Celebrity Big Brother" raus!

Er fliegt als Erster! Gary Goldsmith ist erst vor wenigen Tagen in den Celebrity Big Brother-Container eingezogen. Der Onkel von Prinzessin Kate (42) hat seither schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Denn: Während seines Aufenthalts in der TV-WG hat er so einiges über die Royals ausgepackt. Doch die Zeit ist nun schon wieder vorbei: Gary muss als erster Bewohner aus dem Container ausziehen!

Beim "Celebrity Big Brother"-Voting gegen Mitstreiterin Lauren Simon erhielt er die wenigsten Stimmen und musste die Sendung verlassen. Die britische TV-Bekanntheit hat die meisten Nominierungen von ihren Mitbewohnern erhalten und musste deshalb um ihren Platz in der Show bangen. Zuvor hatte Bewohnerin Sharon Osbourne (71) eine Person auswählen dürfen, die in der ersten Live-Entscheidung zittern muss und hatte sich für den Unternehmer entschieden. "Ich hatte die beste Zeit, ich bin mit einem Ziel hineingegangen und das habe ich in fünf Tagen erreicht", äußerte sich der Onkel von Kate direkt nach seinem Auszug im Interview.

Sharon hatte zuvor die Teilnahme-Absichten des Royal-Verwandten hinterfragt. Der Unternehmer beteuerte daraufhin: "Es stört mich, wie die Öffentlichkeit mich wahrnimmt." So ganz konnte die 71-Jährige ihm das nicht glauben.

Anzeige

Getty Images Gary Goldsmith, 2017

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de