"Gesicht rutscht nach unten": Fans besorgt um Kim Kardashian

Kim Kardashian (43) sorgte bei der diesjährigen Pariser Fashion Week nicht nur mit ihrem vermeintlichen Mode-Fauxpas für Aufsehen, sondern auch mit ihrem Gesicht. Zahlreichen Fans fiel auf den Fotos des Events eine Veränderung in dem Gesicht des Realitystars auf – doch was hat es damit auf sich? "Ihr Gesicht rutscht nach unten", heißt es vermehrt auf Reddit. Kurzerhand wird auf der Plattform über einen kosmetischen Eingriff spekuliert. Hat sich die TV-Bekanntheit wieder unters Messer gelegt? Die Bewunderer der Kardashian-Schwester suchen nach einer Antwort.

Kims Community stellt zahlreiche Theorien auf. "Ich denke, es ist eher die Nebenwirkung eines Eingriffs. Selbst wenn ihr Kiefer zusammengebissen war, sollte er nicht so ein kleines Grübchen am unteren Ende haben, es sei denn, die Füllstoffe verdecken den Rest des Zusammenpressens", meint beispielsweise ein User. "Vielleicht ein Implantat? Die Form sieht auch anders aus", rätselt ein anderer Nutzer. Ein weiterer Schnappschuss auf Instagram erregt erneut Besorgnis. Auf dem Foto präsentiert die 43-Jährige nicht nur ihren luxuriösen Look, sondern auch ihren bandagierten Zeige- und Mittelfinger. "Was ist mit deinen Fingern passiert?", wird sich in den Kommentaren gewundert.

Die Öffentlichkeit scheint die Fotos der Vierfachmama immer ganz genau zu analysieren. Erst kürzlich sorgte ein Post mit ihrer Schwester Kendall Jenner (28) für Diskussionen. Auf dem Bild trug Kim ein schwarzes, rückenfreies Kleid, das ihre Figur betonte. "Wo ist ihr Hintern hin?", wurde das Ganze daraufhin auf Reddit thematisiert. Anfang des Jahres war bereits gemunkelt worden: "Wahrscheinlich hat sie ihre 'Schulteroperation' im September/Oktober als Vorwand für eine Po-Verkleinerung benutzt."

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian/ Kendall Jenner und Kim Kardashian posieren

