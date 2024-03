Hat sich Prinz William deshalb zu Kates Zustand geäußert?

Der Royal-Experte Nick Bull hält es für den richtigen Schritt, dass Prinz William (41) zu den Verschwörungstheorien über die Gesundheit seiner Frau Prinzessin Kate (42) Stellung bezogen hat. Im Interview mit Us Weekly erklärt er: "Ich denke, es ist gut, dass er sich geäußert hat. Es gab so viele Verschwörungstheorien hier in London. Ich glaube, William hat einfach entschieden: 'Okay, genug ist genug.'" Der Auslöser für Williams Äußerung seien Nicks Meinung nach die ersten öffentlichen Fotos der Prinzessin von Wales gewesen. "Der Kensington Palast bat darum, die Fotos zu entfernen. Und die amerikanische Presse hat sie veröffentlicht, aber die britische Presse hat sie gelöscht. Ich glaube nicht, dass das sehr hilfreich war. Ich denke, dass William wahrscheinlich sagen musste: 'Seht mal, alles ist in Ordnung. Wir machen einfach mit der Arbeit weiter'", führt er weiter aus.

Obwohl Kate sich für einen langen Zeitraum aus der Öffentlichkeit zurückzieht und ihre Aufgaben erst wieder nach Ostern aufnehmen wird, sieht Nick keinen Grund zur Besorgnis. "Ich glaube, sie wollen sich wirklich Zeit nehmen, damit sie sich richtig erholen und vollständig genesen kann, denn es gibt das Argument, dass es noch mehr Spekulationen gegeben hätte, wenn sie sehr schnell zurückgekommen wäre und sich dann nicht vollständig erholt hätte und sich wieder hätte zurückziehen [müssen]." Er vermute, dass der Palast Kate daher absichtlich viel Zeit für eine ausgiebige Genesung eingeräumt habe. Seiner Meinung nach seien die ersten Bilder, die Kate nach der Operation zeigen, allerdings ein Hinweis darauf, dass es der Schwiegertochter von König Charles III. (75) gut gehe: "[...] die Tatsache, dass sie auf dem Schulweg ist, dass sie mit ihrer Mutter unterwegs ist und die Kinder zur Schule bringt, deutet darauf hin, dass es ihr gut geht."

Zuvor hatte bereits das Team der dreifachen Mutter versucht, den Spekulationen über Kates Gesundheit ein Ende zu setzen. "Der Kensington Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Prinzessin genesen wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden. Dabei bleibt es", hieß es in einer Erklärung gegenüber Page Six. Nachdem das nicht geholfen hatte, äußerte sich auch ein Sprecher von Prinz William zu den wilden Theorien. "Er konzentriert sich auf seine Arbeit und nicht auf die sozialen Medien", teilte er gegenüber einem anderen Magazin mit.

