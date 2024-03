Prinz William bezieht zu Gerüchten um Kates Zustand Stellung

Prinzessin Kate (42) macht sich derzeit rar. Im Februar unterzog sie sich einer unbenannten Operation, weitere Informationen zu dem Eingriff hält der Palast streng unter Verschluss. Seither ranken sich zahlreiche Geschichten um die Abwesenheit der dreifachen Mutter: Im Netz behauptete so mancher sogar, Kate sei im Koma oder gar nicht mehr am Leben. Für die brodelnde Gerüchteküche hat ihr Mann Prinz William (41) an sich wenig übrig. Doch nun scheint ihm so langsam der Kragen zu platzen. "Er konzentriert sich auf seine Arbeit und nicht auf die sozialen Medien", teilt ein Sprecher des Thronfolgers People mit.

Berichten zufolge geht es der Prinzessin soweit gut. Anfang der Woche wurde Kate erstmals seit Monaten gesehen: Sie fuhr mit ihrer Mutter Carole im Auto. Auf mehr Updates brauchen die Fans jedoch erst einmal nicht hoffen. "Der Kensington Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Genesung der Prinzessin dauern wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden", erklärte ein weiterer Sprecher kürzlich gegenüber Page Six und fügte hinzu: "Dabei bleibt es." Mehr wolle man zu der Situation nicht sagen.

Ob diese Statements jedoch die Gerüchte aus der Welt schaffen können? Fleißige Beobachter der Royals sind sich sicher, dass etwas nicht stimmt. Auch der Adelsexperte Cameron Walker machte im Interview mit GB News deutlich: "Zweifellos war die Operation, der sie sich in der Londoner Klinik unterzog, keine Kleinigkeit."

