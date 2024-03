In Foto: David Beckham trägt Mäuseschwanz zwischen Beinen

Das sorgt für Lacher. Victoria (49) und David Beckham (48) hatten sich 1997 kennen und lieben gelernt. Nur zwei Jahre später machten sie dann auch schon Nägel mit Köpfen gemacht und gingen den Bund der Ehe ein. Es folgten vier gemeinsame Kinder, die ihre Beziehung perfekt machten. Seither geben sie im Netz gerne regelmäßige Einblicke in ihr Familienleben. So wie auch jetzt wieder: Victoria postet einen anzüglichen Schnappschuss von David, der einige Fragen aufwirft.

Nachdem das ehemalige Spice Girl in seiner Instagram-Story zunächst ein süßes Bild von Töchterchen Harper in einem Mäusekostüm postet und dieses mit "Verkleide dich für den Welttag des Buches" betitelt, sorgt der darauffolgende Schnappschuss wohl für große Augen bei ihrer Community. Dieser zeigt ihren Gatten David mit Teilen von eben genau der Verkleidung, die zuvor noch sein Spross getragen hatte. Vor allem eine Sache schien es ihm angetan zu haben: Ausgestattet mit einem Mäuseschwanz zwischen den Beinen schlürft der Ex-Kicker genüsslich an seinem Kaltgetränk. "Papa macht guten Gebrauch vom Schwanz", schreibt Victoria nur augenzwinkernd dazu.

Erst vor Kurzem entzückte der 48-Jährige seine Fans im Netz wiederum mit einigen Aufnahmen. In diesen kuschelte David mit seinem Hund Simba. Während sich der Vierbeiner in einer seiner Storys an David schmiegte, zeigte eine weitere, wie er die Pfoten ganz selbstverständlich auf dem Kopf des vierfachen Vaters parkte.

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seinem Hund Simba

