Fans begeistert: Shawn Mendes performt bei Niall-Horan-Show

Mit diesem Auftritt haben die Fans nicht gerechnet. Shawn Mendes (25) und Niall Horan (30) gehören aktuell zu den erfolgreichsten Musikern ihrer Generation. Seit vielen Jahren sollen die beiden enge Freunde sein. Zwischenzeitlich sollen sie sogar gemeinsame Musik geplant haben. Bisher warteten die Fans jedoch vergeblich auf einen Song. Nun konnten sie die beiden zumindest zusammen auf der Bühne erleben: Shawn hatte bei Nialls Konzert einen Überraschungsauftritt.

In den sozialen Medien wie Instagram kursieren Videos von dem Auftritt. Gemeinsam saßen sie sich bei Nialls Konzert in London gegenüber und spielten eine Akustikversion von Shawns Hit "Treat You Better". Neben der musikalischen Einlage gaben sie dem begeisterten Publikum auch einen kleinen Einblick in ihre Freundschaft. Der ehemalige One Direction-Star begrüßte seinen Kumpel mit einer herzlichen Umarmung und nannte ihn schmunzelnd seinen "kleinen großen Bruder". "Übrigens, ich habe gerade gedacht, dass es Zeitverschwendung ist, ins Fitnessstudio zu gehen", scherzte Niall, als Shawn seine Muskeln im ärmellosen Shirt präsentierte.

Auch wenn Niall und Shawn musikalisch viel vorhatten, kam es bisher noch zu keiner richtigen Zusammenarbeit. Den genauen Grund scheinen sie selbst nicht zu kennen. "Wir haben uns nie richtig zusammengesetzt und es durchgezogen. Es endet immer damit, dass wir essen gehen oder etwas trinken. Wir haben viele gemeinsame Freunde, also sind wir darin einfach besser", hatte der gebürtige Ire in einem Interview mit CapitalFM erklärt.

Anzeige

Instagram / niallhoran Niall Horan und Shawn Mendes, Musiker

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes auf der "Lyle, Lyley Crocodile"-Premiere im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Niall Horan im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de