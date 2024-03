Krise? Cate Blanchett schon wieder ohne Ehering unterwegs

Cate Blanchett (54) zog bei den ASC Awards in Los Angeles alle Blicke auf sich! Die australische Schauspielerin erschien nämlich ohne ihren funkelnden Ehering zu dieser renommierten Preisverleihung. In einem atemberaubenden silbernen Ensemble sorgte die 54-Jährige für Aufsehen, doch das Fehlen des sonst ständigen Begleiters an ihrem Finger blieb nicht unbemerkt. Cate, die seit 1997 mit dem Autor und Produzent Andrew Upton verheiratet ist, präsentierte sich den Kameras dennoch gelassen und fröhlich. Dies ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass die "Ocean's 8"-Darstellerin ohne ihren Ehering gesehen wurde, was die Spekulationen über den Stand ihrer Ehe weiter anheizt.

In den vergangenen Monaten wurde Cate mehrfach ohne ihren Ehering gesehen. Bei den BAFTA Film Awards 2024 trug sie statt ihres traditionellen weißgoldenen Diamantrings einen auffälligen großen Smaragdring. Bei einer Veranstaltung im Museum of Modern Art in New York City zeigte sie sich ebenfalls ohne ihren Ehering. Zudem besuchte sie im Oktober 2023 eine Modenschau von Stella McCartney (52) während der Pariser Modewoche, wo sie anstelle ihres Eherings elegante goldene Accessoires trug. Diese wiederholten Auftritte ohne den traditionellen Ring haben bei Freunden und Fans gleichermaßen für Besorgnis und Spekulationen über den Zustand ihrer Ehe gesorgt.

Während die Öffentlichkeit sich fragt, ob die Abwesenheit des Eherings und die selteneren öffentlichen Auftritte zusammen von Cate und Andrew bedeutsame Indizien für eine Ehekrise sein könnten, scheint das Paar trotz aller Spekulationen Momente des Glücks und der Normalität zu finden. Das wurde beispielsweise besonders deutlich, als sich Cate bei den Filmfestspielen in Cannes in Begleitung ihres ältesten Sohnes Dashiell zeigte. Bei der Premiere des Films "Killers of the Flower Moon" posierte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Nachwuchs auf dem roten Teppich.

Getty Images Andrew Upton und Cate Blanchett bei den InStyle Awards 2017

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Sohn Dashiell John Upton in Cannes 2023

