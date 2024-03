Prinz Harry unterstützt Meghan bei Rede zum Weltfrauentag!

Prinz Harry (39) unterstützt seine Ehefrau, Herzogin Meghan (42)! Wie The Mirror berichtet, sitzt der Rotschopf in der ersten Reihe, während die ehemalige Schauspielerin anlässlich des Internationalen Frauentags eine Rede hält. Das Ehepaar besucht gemeinsam das South by Southwest Festival, das jährlich in Austin, Texas stattfindet. Das einstige Avantgarde-Event ist zu einem der größten Festivals für Musik, Filme und Technologie der Welt geworden. Während ihrer Rede ging die zweifache Mutter auch auf das Mobbing ein, dem sie in der Vergangenheit im Netz ausgesetzt war. Laut Meghan sei sie vor allem während ihrer beiden Schwangerschaften angefeindet worden.

Doch auch abseits der Veranstaltung tritt die US-Amerikanerin für Frauen ein: Kürzlich wurde bestätigt, dass Meghan zusammen mit der Schauspielerin und Aktivistin Geena Davis künftig für Mütter und Frauen in der TV-Branche kämpfen wird. "Meine früheren Erfahrungen als Schauspielerin und heute als Produzentin und Mutter haben mich in meiner Überzeugung gestärkt, wie wichtig die Unterstützung von Frauen und Müttern sowohl hinter als auch vor der Kamera ist", erklärte die 42-Jährige im Gespräch mit Vanity Fair.

Auch sonst scheint Meghan an ihrer Karriere zu feilen: Laut diverser Medienberichte sollen Harry und die ehemalige Suits-Darstellerin mit britischen PR-Experten an einem geheimen Projekt arbeiten. Gerüchten zufolge geht es dabei um eine Wellnessmarke. Laut einem Insider, der sich gegenüber The Telegraph äußerte, soll der Release bereits im Herbst erfolgen.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

