"Rust"-Waffenmeisterin verurteilt: Alec Baldwin ist "nervös"

Diese Nachrichten geben ihm zu denken. Vor Kurzem wurde bekannt, dass Hannah Gutierrez, die zuständige Waffenmeisterin am Set des Films "Rust", im Zusammenhang mit dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) verurteilt wurde: Sie wurde für schuldig befunden. Alec Baldwin (65), der sich ebenfalls vor Gericht verantworten muss, lassen diese Neuigkeiten nicht kalt: Wie OK! berichtet, macht die Verurteilung der Waffenmeisterin sein Anwaltsteam angeblich "nervös". Alecs Prozess wird im kommenden Juli beginnen. Bereits mehrfach musste sich der Filmstar im Rahmen des Falls vor Gericht verantworten, doch die Klage wurde immer wieder fallen gelassen. Nachdem aber die Beweise erneut untersucht wurden, wurde Alec abermals angeklagt.

Ebenso wie Alec war auch Hannah wegen fahrlässiger Tötung angeklagt – und für schuldig befunden. In einem zweiten Anklagepunkt – der Verfälschung von Beweismitteln – wurde die Produktionsmitarbeiterin hingegen für nicht schuldig erklärt. Das Strafmaß steht bislang noch aus und soll vermutlich erst im kommenden Monat festgelegt werden. Hannah müsse laut BBC aber mit bis zu 18 Monaten Haft rechnen. Halynas Familie ist schon jetzt mit dem Schuldspruch "zufrieden", wie sie in einem Statement deutlich macht: "Wir freuen uns darauf, dass die Justiz weiterhin dafür sorgt, dass jeder, der für Halynas Tod verantwortlich ist, die rechtlichen Konsequenzen für sein Handeln tragen muss."

Doch was sind die Hintergründe des "Rust"-Prozesses? Im Oktober 2021 war es am Set des Films zu einem tragischen Unfall gekommen: Aus Alecs Requisitenwaffe hatte sich ein Schuss mit scharfer Munition gelöst und die Kamerafrau Halyna getroffen. Zwar wurde das Crewmitglied umgehend in ein Krankenhaus gebracht, doch noch am selben Tag erlag es seinen Verletzungen. Halyna wurde gerade einmal 42 Jahre alt.

Getty Images Hannah Gutierrez bei der Urteilsverkündung, März 2024

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

