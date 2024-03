Wird "Sister Wives" Zeit nach Tod von Garrison Brown zeigen?

Vor wenigen Tagen verstarb plötzlich Robert Garrison Brown (25) – der Sohn der Alle meine Frauen-Bekanntheiten Janelle (54) und Kody Brown (55). Ob die Poly-Familie in der nächsten Staffel der Reality-Show auch während dieser traurigen Zeit von der Kamera begleitet wird? Ein Insider sorgt gegenüber US Sun für Klarheit. Die Tragödie wird in Staffel 19 sehr wahrscheinlich thematisiert. "Die Familie filmt normalerweise immer - ob mit echten Kameras oder mit ihren Handys. So traurig es auch ist, sein unerwarteter Tod kam während der Dreharbeiten", erklärt der Informant.

"TLC wird die Geschichte fortsetzen wollen, und die Fans werden wissen wollen, was mit ihm passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas davon nicht gefilmt werden wird. Ich weiß nur nicht, wie weit das gehen wird und wie tief die Familie gehen wird", heißt es weiter. Aktuell bittet die Mutter des Verstorbenen aber noch um Privatsphäre. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt", trauert Janelle auf Instagram.

Kurz nach dem Tod erfuhr die Mutter von einer besorgniserregenden Textnachricht ihres Schützlings. Laut einem Polizeibericht, der TMZ vorliegt, habe der 25-Jährige eine alarmierende SMS an einen Bekannten verschickt: "Ich möchte dich dafür hassen, dass du die guten Zeiten mit mir geteilt hast. Aber ich kann es nicht. Ich vermisse diese Tage." Daraufhin soll ein Mutter-Sohn-Gespräch stattgefunden haben, dessen Inhalt bisher nicht bekannt ist. Kurze Zeit später schaute Janelles anderer Sohn nach seinem Bruder und fand ihn tot auf.

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle im Jahr 2012

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

