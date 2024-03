Alarmierende SMS: Janelle Brown vor Garrisons Tod besorgt

Janelle Brown (54) machte sich schon vor dem plötzlichen Tod ihres Sohnes Robert Garrison Brown (25) große Sorgen um ihn! Erst gestern meldete sich die Alle meine Frauen-Bekanntheit mit der traurigen Nachricht, dass der 25-Jährige verstorben sei. Einem Polizeibericht zufolge, der TMZ vorliegt, habe er noch vor seinem Tod mit einer besorgniserregenden Nachricht an seine Bekannten für Aufsehen gesorgt: "Ich möchte dich dafür hassen, dass du die guten Zeiten mit mir geteilt hast. Aber ich kann es nicht. Ich vermisse diese Tage", habe in dieser SMS gestanden, von welcher seine Mutter kurze Zeit später erfahren habe.

Die Ex-Frau von Kody Brown (55) habe laut Bericht daraufhin versucht, sich mit Garrison in Verbindung zu setzen. Es soll sogar zu einem Gespräch der beiden gekommen sein – der genaue Inhalt sei allerdings nicht bekannt. Doch scheinbar sorgte dieses für noch mehr Unruhe, da sie ihre anderen Kinder kontaktiert haben soll, um nach ihrem Bruder, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr reagiert habe, zu sehen. Folglich habe sich ihr Sohn Gabriel bereit erklärt, nach Garrison zu schauen und ihn dann reglos in seinem Haus in Arizona gefunden – wohl mit einer Schusswunde und einer Waffe in der Hand.

Auf Instagram veröffentlichte Janelle ein paar emotionale Worte, in denen sie ihre und die Trauer des Vaters um den Verstorbenen zum Ausdruck bringt. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt", lautet der Kommentar. Zudem teilte sie zwei Erinnerungsfotos aus früheren Zeiten, auf denen Garrison stolz und zufrieden in die Kamera lächelt.

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

