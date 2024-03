Das bewundert "Let's Dance"-Ekat am meisten an Detelef Soost

Bei Let's Dance stellt sich Detlef Soost (53) der Herausforderung schlechthin. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (36) muss er sich nicht nur Woche um Woche einem bislang unbekannten Tanzstil stellen, sondern diesen auch auf der Tanzfläche abliefern. Dass das nicht immer so einfach ist, musste der gebürtige Berliner bereits am eigenen Leib erfahren. Doch auch wenn ihn das Training manchmal in den Wahnsinn treibt, kommt seine Tanzpartnerin nicht aus dem Schwärmen heraus: Das bewundert Ekat an Detlef!

"Er gibt bei jedem Versuch 100 Prozent und das ist bewundernswert", erklärt die 36-Jährige nach der vergangenen Liveshow im Interview mit RTL. Vor allem, dass der Choreograf in jeder ihrer gemeinsamen Trainingseinheiten solch eine Ausdauer an den Tag legt, imponiert der Russin ganz besonders. Sichtlich stolz berichtet Ekat deshalb weiter: "Mit 53 ist alles möglich, es ist nicht das Alter, aber trotzdem kann man nicht so durchziehen, wie vielleicht mit Anfang 20 oder 30."

Obwohl sie nun in den höchsten Tönen von Detlef spricht, musste sich Ekat zuvor bereits eine ganz bestimmte Regel für ihr gemeinsames Training ausdenken. Der Grund: Der 53-Jährige soll ab und an zu weniger schönem Vokabular greifen. "Wenn er 'Scheiße' oder 'Fuck' sagt, kostet es immer einen Euro", erklärte die gebürtige Russin im Interview mit dem Sender.

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

