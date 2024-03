Der nächste James Bond? Das sagt Cillian Murphy zu Gerüchten

Seit Monaten fragen sich die Fans der kultigen James Bond-Filmreihe: Wer wird der neue Geheimagent? Gerüchten zufolge soll Cillian Murphy (47) in die Rolle des 007-Agenten schlüpfen und damit seinen Vorgänger Daniel Craig (56) ablösen. Doch was hält der Schauspieler von den Spekulationen? Wie Hello! jetzt berichtet, kann sich der "Oppenheimer"-Star nicht vorstellen, den berühmten Geheimagenten zu spielen. Cillian ist der Meinung, dass man sich mit solchen Gerüchten zurückhalten sollte – denn er selbst glaubt, dass er "ein bisschen zu alt dafür" sei.

Cillian ist allerdings nicht der Einzige, der im Zuge der neuen "James Bond"-Filme für Gesprächsstoff sorgt: Wie Mirror bereits berichtete, soll im neuen Streifen eine jüngere und eine ältere Version des berühmten Geheimagenten besetzt werden. Als Favorit für den Geheimagenten in jungen Jahren gilt hierbei der Schauspieler Paul Mescal (28). Doch nicht nur der "Normal People"-Star soll im Gespräch sein – sondern auch James Norton (38), Aaron Taylor-Johnson (33) und Henry Cavill (40).

Neben der Frage nach dem Hauptdarsteller scheint auch der Titelsong für den nächsten Agentenfilm von besonderer Bedeutung zu sein. In den vergangenen Jahren standen bereits Billie Eilish (22) und Madonna (65) für die 007-Streifen im Tonstudio. Sängerin Adele (35) gewann mit dem Track "Skyfall" sogar einen Oscar. Der Experte William Kadjanyi deutete gegenüber Daily Mail bereits den nächsten Weltstar an, der für "James Bond" vor dem Mikro stehen könnte: "Da immer mehr über den nächsten 'James Bond'-Film gesprochen wird, scheint es immer wahrscheinlicher, dass Harry Styles (30), einer der größten Namen in der heutigen Musikszene, die Stimme sein könnte, die wir in dem Titellied des nächsten Bond-Films hören."

