Diesen Spitznamen hat Herzogin Meghan für Tochter Lilibet

Im Juni 2021 brachte Herzogin Meghan (42) ihr zweites Kind zur Welt. Die Tochter der ehemaligen Schauspielerin und Prinz Harry (39) trägt den ehrenwerten Namen Lilibet Diana (2) – in Gedenken an Queen Elizabeth (✝96), deren Spitzname Lilibet war, und an Harrys 1997 verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36). In ihrer Rede zum Weltfrauentag auf dem South by Southwest Festival in Texas enthüllt die Herzogin von Sussex den Spitznamen, den sie für die Zweijährige hat: Wie Ok! berichtet, wird das Mädchen von ihren Eltern Lili genannt – eine kurze, niedliche Variante ihres langen Namens.

In ihrem Vortrag spricht Meghan über ihre Erfahrungen mit Mobbing im Netz, das sie als in der Öffentlichkeit stehende Frau erfahren muss. Am schlimmsten sei es während ihrer Schwangerschaften gewesen, erinnert sie sich. Sie könne sich nicht erklären, warum man jemandem derart bösartig gegenübertrete, vor allem in so einer "zarten und besonderen Zeit". "Man denkt darüber nach und macht sich wirklich Gedanken darüber, warum die Leute so hasserfüllt sein können. Es ist nicht gehässig. Es ist grausam. Warum sollte man das tun?", richtet sich die 42-Jährige an ihre Zuhörer. Wie sie enthüllt, habe ihr Ehemann ihr in diesen Momenten stets beigestanden. "Er ist so ein zupackender Vater und Unterstützer von mir und meiner Familie", schwärmt sie von ihrem Harry.

Die großartige Unterstützung ihres Ehemannes scheint die Mutter von zwei Kindern noch heute genießen zu können. Während sie ihre Rede hielt, soll Harry laut Mirror in der ersten Reihe gesessen und Meghan aufmerksam zugehört haben. Den Abend vor ihrem großen Auftritt verbrachte das Ehepaar bei einem romantischen Date im texanischen Soho House. "Sie waren glücklich und gut gelaunt. Harry war während des gesamten Dinners sehr lebhaft. Sie waren sehr ausgelassen und schienen glücklich über die Stimmung in dem Lokal zu sein", berichtete ein Besucher gegenüber People, der das Paar from seinem Platz aus beobachten konnte.

Anzeige

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de