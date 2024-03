Geruchssinn war weg: Das inspirierte Natascha Ochsenknecht

Zusammen mit einem Kosmetikunternehmen bringt Natascha Ochsenknecht (59) ihre eigene Produktlinie auf den Markt. Doch was inspirierte die Reality-TV-Bekanntheit bei der Schaffung des Kosmetikartikels? "Nach meiner Coronaerkrankung konnte ich ja fast über drei Jahre nichts riechen und schmecken und der erste Duft, den ich da wieder wahrnahm, war Rose und das habe ich natürlich alles in dieses Produkt gepackt, weil das für mich ganz, ganz wichtig war", verrät das ehemalige Model im Gespräch mit Promiflash.

Doch auch der Namen der Linie Stay Pink – Be Different wurde von Natascha weise ausgewählt: "Pink ist ja meine Lieblingsfarbe", erklärt sie das Produktdesign. Auch auf den zweiten Teil des Namens geht die Influencerin ein: "Ich bin auch ein bisschen anders immer gewesen." Für die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (68) ist aber klar: "Jemand, der anders ist, ist zwar anders, aber ist etwas Besonderes."

Doch Natascha nutzte das Event auch, um mit Gerüchten aufzuräumen: Vor wenigen Wochen deutete sie auf Instagram an, dass es häufiger zu Unstimmigkeiten zwischen ihr und Ex Uwe sowie dessen neuer Partnerin Kiki Viebrock kommen würde. Im Promiflash-Interview macht sie aber klar, dass es sich hierbei um eine Verwechslung handele: "Und schon wurde die Geschichte draus gestrickt, wo man dann meinte, es geht um mich, um meinen Ex-Mann – was totaler Schwachsinn ist."

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht im September 2022

Anzeige

Getty Images Kiki Viebrock und Uwe Ochsenknecht im Jahr 2019

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de