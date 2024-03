Mel B. bestätigt zum 30. Jubiläum eine Spice-Girls-Reunion!

Passend zum 30. Jubiläum der einstigen Musikgruppe Spice Girls – damals bestehend aus Mel B. (48), Melanie C. (50), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Victoria Beckham (49) – plaudert Erstere über ein Zusammentreffen aller fünf Frauen und bestärkt damit die bestehenden Gerüchte bezüglich einer Reunion. "Wir werden auf jeden Fall etwas tun... Wahrscheinlich werde ich ausgeschimpft, aber ich habe es gesagt, also los geht's! Wir werden dieses Jahr etwas unternehmen. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten", verrät die Sängerin in der Talkshow "Loose Women".

Melanie C. offenbart diesbezüglich gegenüber The Sun: "Mel – ich verehre sie – sie hat dieses Ding und das kann uns manchmal in Schwierigkeiten bringen. Natürlich sind wir immer im Gespräch, wir würden gerne etwas anderes machen." Auch die Brünette würde wohl nichts gegen einen gemeinsamen Auftritt haben, aber jeder wolle etwas anderes machen. "Melanie mag es, Dinge zu manifestieren und sie denkt, wenn sie es oft genug sagt, wird es auch passieren. Ich kann nicht bestätigen, dass bald etwas passiert, aber wir sprechen immer über Möglichkeiten", kommentiert die 50-Jährige die Aussagen ihres früheren Bandmitglieds.

Wie, wo und wann die Fans der einstigen Girlgroup mit einer gemeinsamen Performance rechnen können, ist also weiterhin unklar. Anlässlich des Jubiläums überraschen die Britinnen mit einem süßen Video auf Instagram – zu sehen sind alte Clips von den ersten Tanz- und Gesangsproben. "Was 1994 begann, hat sich zu einer unglaublichen Reise entwickelt, die alles übertrifft, was wir uns jemals hätten vorstellen können. Vielen Dank an unsere Fans und eure Unterstützung vom ersten Tag an", betiteln die Musikerinnen den Beitrag.

Anzeige

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie B im Jahr 2007

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de