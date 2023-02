Fans enttäuscht: Patricia Kelly sagt ihre Konzert-Tour ab

Fans müssen jetzt stark sein. Patricia Kelly (53) hatte ihren großen Durchbruch als Mitglied der Band The Kelly Family. Seit 2008 ist die 53-Jährige zudem als Solo-Künstlerin tätig und kann die Fans mit ihrer Musik auch alleine begeistern. Für dieses Jahr war eigentlich wieder eine Tour geplant. Das erste Konzert sollte am 21. Februar 2023 in Bremen stattfinden. Doch gestern musste Patricia verkünden, dass die Tournee verschoben wird.

"Die schwierige wirtschaftliche Situation, die aktuelle Lage für uns alle lässt es nicht zu", begründete die Sängerin die Verschiebung ihrer Tour auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich habe bis zuletzt gehofft, dass wir auf Tour gehen können", schrieb sie weiter in dem Statement, aber der finanzielle Verlust wäre wohl zu groß gewesen. In den Kommentaren ist den Fans dennoch Unverständnis anzumerken. "Bei allem Bemühen, diese Entscheidung verstehen zu können, bleibt in mir jede Menge Traurigkeit und Enttäuschung", beschreibt ein Follower seine Gemütslage und wahrscheinlich auch die vieler anderer.

Schon bei einer vorherigen Tour mussten mehrere Konzerte verschoben und sogar ganz abgesagt werden. Damals war das wegen der Corona-Maßnahmen noch verständlich – aber gerade deshalb scheint Enttäuschung bei den Fans so groß. Viele wollen sich nicht noch einmal eine Karte kaufen, aus Angst, wieder enttäuscht zu werden.

Getty Images Patricia Kelly im Dezember 2019

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly im Januar 2023

Public Address / ActionPress Patricia Kelly in Hamburg, Dezember 2019

