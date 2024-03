Nika King kann ohne ihre "Euphoria"-Rolle Miete nicht zahlen

Es sehnen sich aktuell nicht nur die Fans die neue Staffel von Euphoria herbei. An der dritten Staffel der erfolgreichen Serie wird aktuell fleißig gearbeitet. Nika King könnte es allerdings nicht schnell genug gehen, endlich wieder in die Rolle der Leslie Bennett zu schlüpfen. "Die Leute sagen zu mir: 'Wir brauchen die dritte Staffel!' Und ich meine dann: 'Verdammt, ich brauche auch die dritte Staffel!'", äußert sich der Serienstar in einem Clip ihrer Stand-up-Comedy, den sie auf Instagram teilt. Nika habe aufgrund der fehlenden Einnahmequelle seit sechs Monaten ihre Miete nicht mehr bezahlen können.

"Ich habe seit 'Euphoria' keine neue Rolle ergattern können. Ich dachte, dass es mit meiner Karriere nach 'Euphoria' berauf gehen würde. Ich dachte, ich wäre gut. So funktioniert das aber nicht", berichtet Nika offen. Sie habe sehr damit zu kämpfen, dass die dritte Staffel immer weiter verschoben worden sei. Ohne Hauptdarstellerin Zendaya Coleman (27) kann aber offenbar nicht angefangen werden, wie auch Nika scheinbar weiß: "Zendaya ist gerade in Paris auf der Fashion Week. Ich denke mir: 'Bitch, komm nach Hause! Ich brauche dich."

Wie der Chef von HBO im Januar bestätigte, befinde sich die dritte Staffel von "Euphoria" aber noch in der Drehbuchphase. "Es hängt von den Geschichten ab, die Sam erzählen will. Er ist gerade dabei, die Staffel zu schreiben und wir überlassen es ihm, was er erzählen möchte", erklärte Casey Bloys gegenüber Variety. Dabei sei noch nicht klar, ob das die letzten Folgen der Erfolgsserie sein werden oder ob überhaupt alle Schauspieler in ihren Rollen zurückkehren werden.

Nika King, 2019

Zendaya, Storm Reid, und Nika King

