Selena Gomez fühlt sich im Leben endlich richtig angekommen!

Selena Gomez (31) startet aktuell wieder so richtig durch! In den vergangenen Monaten ließ die Sängerin ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben, indem sie in den sozialen Medien schöne Momente und Erinnerungen teilt oder neue Musik veröffentlicht. Der Grund dafür sei, dass sie sich nach all den Jahren, in denen sie von gesundheitlichen Problemen geplagt war und dramatische Beziehungen hatte, endlich angekommen fühlt. "Ein Teil von mir hat das Gefühl, dass ich endlich mit allem in meinem Leben an einem guten Platz bin", erklärt sie im Interview mit Rolling Stone.

Der Wunsch des "Die Zauberer vom Waverly Place"-Stars, nun immer wieder neue Songs und Musikvideos rauszubringen und mit ihren Zuhörern zu teilen, komme aus "einem Ort der Zuversicht" und spiegele die "Freude und Neugier" wider, die die Sängerin verspüre. Und genau das sollen auch ihre Hits "Single Soon" und "Love On" zum Ausdruck bringen. Wie Selena verrät, reflektieren beide Lieder Ereignisse aus den vergangenen zwei Jahren – zum einen die Trennungen und zum anderen die neu aufflammende Phase der Liebe, in der sie sich aktuell befinde. "Beide stehen für eine gewisse Botschaft, aber ich stehe zu jeder von ihnen, ganz sicher", gibt sie zu verstehen.

Schon bevor ihr neues Liebeslied erschienen war, schwärmte die "Rare Beauty"-Gründerin von ihrer Beziehung zu dem Produzenten Benny Blanco (36) – mit ihm fühle sie sich so sicher wie nie. "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anlehnen zu können, der die Welt, in der ich lebe, versteht", erzählt sie voller Begeisterung im Interview mit Apple Music. Durch den Lockenkopf sei sie in der letzten Zeit mental gewachsen, was sie großartig finde.

Getty Images Selena Gomez bei den SAG Awards 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

