Tränenausbruch: So emotional war Jason Kelces NFL-Rücktritt

Er macht Schluss! 13 Saisons lang war Jason Kelce (36) als Footballer in der NFL aktiv. Der Profisportler kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Unter anderem gewann er im Jahr 2017 den Super Bowl. Doch nun will der 36-Jährige den Sport an den Nagel hängen. Der Athlet gibt sein Karriereende bekannt. Im Promiflash-Video erfahrt ihr alle Details zu Jasons emotionalem Rücktritt!

