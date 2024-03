Urlaubsmodus: Taylor Swift und ihr Travis genießen Datenight

Sie sind ganz verliebt. Seit vergangenem Herbst machen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung. Immer wieder zeigen sich die "Cruel Summer"-Interpretin und der NFL-Star turtelnd in der Öffentlichkeit. Sei es beim Knutschen inmitten des Footballfelds oder bei einer nächtlichen Bootsfahrt – die beiden scheinen kaum genug voneinander zu bekommen. Das beweisen sie nun einmal mehr. Taylor und Travis genießen eine gemeinsame Datenight inmitten ihrer "Eras"-Tour.

Nachdem die Sängerin in den vergangenen Tagen ihre letzten beiden Asien-Shows gespielt hatte, verbringt sie nun ihre freie Zeit mit ihrem Liebsten. Dieser war zuletzt extra für Taylor nach Singapur gereist. Ein Video auf X zeigt das Paar, wie es gemeinsam in einem Golf-Cart über das Gelände eskortiert wird. Doch sollte ihr Abend dann wohl noch nicht in ihrer Unterkunft enden. Auf weiteren Aufnahmen sind Taylor und Travis dabei zu sehen, wie sie ihre Datenight in das japanische Restaurant KOMA verlegen. Bei ihrem romantischen Dinner Date werden sie diesmal sogar von einigen Bandkollegen der Musikerin begleitet.

Wo auch immer sich die Turteltauben aufhalten, inzwischen scheint garantiert zu sein, dass sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen werden. Das zeigte sich vor wenigen Wochen auch während eines Besuchs im Zoo der beiden. Paparazzi erwischten sie dabei, wie sie lässig Hand in Hand den Tag in Sydney zusammen verbrachten.

