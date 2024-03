Will Herzogin Meghan mit Podcast-Cover Botschaft senden?

Herzogin Meghan (42) hat offenbar große Pläne. Nach der Beendigung ihrer Zusammenarbeit mit Spotify zog die Ehefrau von Prinz Harry (39) einen neuen Deal mit der Podcast-Firma Lemonada an Land. Die Plattform hat nun die bisherigen 13 Folgen von "Archetypes" hochgeladen – allerdings in neuer Aufmachung: Der Sendung wurde ein etwas überarbeitetes Cover verpasst. Bei dem verwendeten Foto handelt es sich zwar um das gleiche Schwarz-Weiß-Bild wie bisher, zuvor war dieses jedoch mit einem grünen Hintergrund versehen und der grüne Schriftzug lag über dem Bild. Jetzt prangen die in sanftes Lila gehaltenen Buchstaben über Meghans Kopf – außerdem wurde der Schriftzug "Lemonada" hinzugefügt. Eine Expertin ist sich sicher: Das ist eine Anspielung auf Meghans königlichen Status!

Für Mirror analysiert die Körpersprachenexpertin Judi James das Cover des Podcasts. Sie ist überzeugt davon, dass die kleinen Änderungen eine große Bedeutung haben. So ist sie der Meinung, dass Meghan mit den Änderungen ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt: "Der grüne Farbton wurde durch einen lila Farbton ersetzt. Lila ist traditionell die Farbe des Königshauses, sodass die Anspielung auf ihren königlichen Status und ihre Verbindung noch gestärkt wurde." Auch das Layout wurde ihrer Meinung nach ganz bewusst von der zweifachen Mutter gewählt. "Die Änderungen des Layouts und der Farben mögen subtil erscheinen, aber sie sind auch aufschlussreich. Das Layout hat jetzt das Format eines Hochglanzmagazins und zeigt Meghan, anstatt sie einzurahmen, was ihr einen höheren Status und mehr Prominenz verleiht", führt sie weiter aus.

Für die weitere Arbeit an ihrem Podcast könnte sich die ehemalige Schauspielerin prominente Hilfe holen: Ende Februar wurde Meghan gemeinsam mit Terry Woods beim Verlassen eines Lokals von Paparazzi abgelichtet. Terry ist die leitende Produzentin von Oprah Winfreys (70) Produktionsfirma Harpo Productions. Wie The Sun berichtet, soll sie an der Produktion von Harry und Meghans Enthüllungsinterview mit der Talkmasterin aus dem Jahr 2021 mitgewirkt haben. Angeblich hat Terry nun vor, Meghan bei ihrem Podcast unter die Arme zu greifen.

