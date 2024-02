Plant Herzogin Meghan ein neues Interview mit Oprah Winfrey?

Sie feilt an ihrer Karriere! Erst kürzlich wurde bekannt, dass Herzogin Meghan (42) einen Deal für einen neuen Podcast an Land zog: Nachdem ihr erster Podcast mit dem Audio-Streaming-Dienst Spotify nach nur wenigen Folgen eingestellt worden war, soll sie demnächst mit der Firma Lemonada Media einen neuen Podcast veröffentlichen. Doch damit nicht genug: Ein weiteres Treffen von Meghan befeuert die Gerüchte eines erneuten TV-Auftritts!

Vor wenigen Tagen wurde die ehemalige Schauspielerin zusammen mit Terry Woods beim Verlassen eines Lokals in Los Angeles abgelichtet. Die Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die beiden Frauen gut gelaunt in einem regen Gespräch. Terry ist die leitende Produzentin von Oprah Winfreys (70) Produktionsfirma Harpo Productions. Die Produzentin soll laut The Sun bereits an Prinz Harry (39) und Meghans explosiven Interview mit Oprah Winfrey aus dem Jahr 2021 mitgearbeitet haben. Diversen Medienberichten zufolge soll sie Meghan nun bei der zweiten Staffel ihres Podcasts unter die Arme greifen. Das Treffen heizt aber auch die Gerüchte um ein weiteres Interview mit der Talkmasterin an.

Ein anderes TV-Projekt soll aber definitiv vom Tisch sein: Weder Meghan noch die übrigen ehemaligen Darsteller der Serie "Suits" sollen zur Besetzung des geplanten Spin-offs der Show gehören. "Er, [der Produzent], war sehr deutlich zu mir, dass keiner von der früheren Besetzung in 'Suits LA' mitspielen wird", verriet die ehemalige "Suits"-Darstellerin Rachael Harris (56) im Gespräch mit Mirror.

MEGA Herzogin Meghan und Terry Woods, 2024

Getty Images Oprah Winfrey im September 2022

Getty Images Rachael Harris, Schauspielerin

