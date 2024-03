"Will nicht hier sein": Erika Girardi gesteht Suizidgedanken

Erika Girardi spricht ganz ehrlich über ihre schlimmsten Momente. Als Tom Girardi, der Ex-Partner der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit, Probleme mit dem Recht bekam, wurde auch sie auf einmal in ein schlechtes Licht gerückt – sie wurde ebenfalls wegen eines angeblichen Betrugsfalls angeklagt. Das hatte schlimme Auswirkungen auf die Psyche der Blondine, wie sie in "Erika Jayne: Bet It All on Blonde" zugibt. "Es gab jahrelang nichts Hoffnungsvolles am Horizont. Da fragt man sich: 'Warum bin ich dann hier?'", erklärt sie und macht ein besorgniserregendes Geständnis: "Ich habe oft daran gedacht, mich umzubringen." Doch ihr Sohn konnte sie retten.

Mit dem Polizeibeamten konnte sie ehrlich über ihre Gefühle sprechen. "Ich will das nicht tun. Ich will nicht hier sein", habe sie zu ihm gesagt – aber Tommy Zizzo konnte seiner Mutter die Suizidgedanken ausreden, die sie hatte, da sich angeblich die ganze Welt gegen sie verbündet habe. "Er sagte: 'Du wirst Folgendes tun: Du wirst dich auf die Hinterbeine stellen und wie eine Verrückte kämpfen und allen zeigen, dass sie im Unrecht waren und du recht hattest. [...] Du wirst kämpfen'", erinnert Erika sich in der Doku. Laut People wurde sie 2022 von allen Vorwürfen freigesprochen, mit einigen Zivilklagen habe sie aber dennoch zu kämpfen.

Die Fans des Realitystars bekommen Erika nicht nur in ihrer neuen Doku zu sehen, sondern ebenfalls in der aktuellen "Real Housewives of Beverly Hills"-Staffel. Dort steht sie, wie aus einer Vorschau der finalen Folge hervorgeht, ihrem Co-Star Kyle Richards (55) unterstützend zur Seite. Kyle und Mauricio Umansky machten im September das Ende ihrer langjährigen Ehe öffentlich – seither kursieren Gerüchte, dass Untreue der Grund dafür gewesen sein könnten. Doch das stimmt wohl nicht: "Es hat buchstäblich nichts mit jemand anderem zu tun. Hier geht es wirklich nur um Mo und mich", vertraut sie sich Erika an und bricht dabei in Tränen aus.

Getty Images Erika Girardi im August 2023

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

