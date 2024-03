Zu diesem Track tanzt Travis Kelce auf Taylor Swifts Konzert

Travis Kelce (34) unterstützt seine Freundin Taylor Swift (34) genauso tatkräftig wie sie ihn. Nachdem die Sängerin mehrere Spiele des Footballspielers von der Tribüne aus angesehen und ihn angefeuert hatte, ist er nun er an der Reihe. Die "Lover"-Interpretin absolviert derzeit ihre Shows in Singapur und der diesjährige Super Bowl-Gewinner besucht nun eines ihrer Konzerte. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, zu ihren Hits zu tanzen. Vor allem ein Track scheint es ihm angetan zu haben, wie ein Video auf X zeigt. Völlig ausgelassen und glücklich schwingt Travis seine Hüften zu dem Song "Look What You Made Me Do".

Das Netz rastet daraufhin aus. "Ich finde es toll, wie sehr er sie unterstützt, er ist wirklich perfekt für Taylor, denn so verhält sie sich auch bei Preisverleihungen" und "Es ist so cool zu sehen, dass Travis so viel Spaß hat", schreiben beispielsweise zwei Fans. Der Trip und die Konzerte kommen für den 34-Jährigen wohl wie gerufen. Denn erst vor wenigen Tagen zeigte er sich ziemlich emotional: Sein Bruder Jason Kelce (36) gab seinen NFL-Rücktritt bekannt. Die Rede des Philadelphia-Eagles-Stars rührte Taylors Freund zu Tränen.

Die beiden Brüder haben ein ziemlich enges Verhältnis. Im gemeinsamen Podcast "New Heights" sprechen sie nicht nur über ihre Erfolge in der NFL, sondern auch – selbstverständlich – über Taylor. Tatsächlich schwärmte Travis im Gespräch mit Jason von der Musikerin, noch bevor sie sich kannten. Im Juli plauderte er aus, dass er der Blondine seine Nummer nach ihrem Konzert in Kansas City zustecken wollte. Sein Plan ging damals nicht auf – brachte den Stein aber ganz offensichtlich ins Rollen...

Getty Images Travis Kelce bei einer Pressekonferenz

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

