Zum Weltfrauentag: Prinzessin Eugenie feiert ihre Familie!

Anlässlich des Internationalen Frauentags zelebriert Prinzessin Eugenie (33) die wichtigsten Frauen in ihrem Leben. "Ich nehme mir einen Moment Zeit, um einige der unglaublichen Frauen in meinem Leben zu feiern", kommentiert die britische Adlige eine niedliche Bilderreihe auf Instagram. Die Schnappschüsse zeigen Eugenie hauptsächlich zusammen mit ihrer Mutter Sarah Ferguson (64) und Schwester Prinzessin Beatrice. Doch ein Foto sticht heraus: Auch ihrer verstorbenen Oma, Queen Elizabeth II. (✝96) gedenkt sie mit einem Foto. Auf der Aufnahme sitzen die verstorbene Monarchin und ihre Enkelin zusammen auf einer Bank. Eugenie ist mittlerweile selbst Mutter von zwei Söhnen und auch diese erwähnt sie in der Bildüberschrift. "Ich bin so stolz darauf, Jungen zu erziehen, damit sie später die Frauen in ihrem Leben feiern können", meint die Prinzessin.

Die Royal-Fans freuen sich über die süßen Familieneinblicke und kommentieren den Beitrag fleißig. "Du, deine Schwester und deine Mutter – drei tolle Frauen, zu denen ich wirklich aufschaue", meint eine begeisterte Userin. "Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Frauentag. Wie schön, Königin Elizabeth zu sehen", lautet ein weiterer Kommentar. "Gute Arbeit, Fergie. Du hast erstaunliche Frauen großgezogen", lobt eine andere Nutzerin Sarahs Mutterqualitäten.

Dass Eugenie ein tolles Verhältnis zu ihrer Mutter hat, beweisen auch die zahlreichen öffentlichen Auftritte: Erst kürzlich reiste das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam nach Bahrain und besuchte ein Formel-1-Rennen. Bilder, die Bunte veröffentlichte, zeigen die 33-Jährige und Sarah am Rande der Rennstrecke. Mit von der Partie war auch Eugenies Ehemann Jack Brooksbank (38).

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de