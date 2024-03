An seinem 60. Geburtstag: Prinz Edward bekommt hohen Orden

Prinz Edward (60) wurde eine große Ehre zuteil. An seinem Ehrentag hat der jüngste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) einiges zu feiern: König Charles (75) berief seinen Bruder in ein neues Amt und ernannte ihn zum "Order of the Thistle" – der höchsten Auszeichnung Schottlands. "Anlässlich des [...] 60. Geburtstages des Herzogs von Edinburgh hat Seine Majestät der König die Gnade, Seine Königliche Hoheit in den Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle zu ernennen", lautete das Statement auf dem offiziellen Instagram-Profil von Charles.

"Der Herzog gehört zusammen mit 16 Rittern und Damen, der Königin, der Princess Royal und dem Herzog von Rothesay zu den Royal Knights of the Thistle, der höchsten Auszeichnung in Schottland", hieß es dazu weiter im Text. Neben der Verkündung teilte der Palast einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss von Edward, der ihn in mit seinen Hunden in der Nähe von Windsor zeigt. Royal-Fans gratulierten dem 60-Jährigen zu seinem neuen Orden und freuten sich für ihn: "Eine wohlverdiente Auszeichnung für den Herzog von Edinburgh und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sir." Ein anderer User schrieb: "Es ist eine wunderbare Nachricht, dass Prinz Edward Anerkennung dafür erhält, dass er seinen Bruder, den König, im Stillen unterstützt hat."

Der Brite gilt innerhalb der Königsfamilie als fleißig arbeitender Royal, der seinem Bruder und dessen Frau Königin Camilla (76) den Rücken stärkt. Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Sophie (59) rückt er seit Charles' Krönung im Mai 2023 immer mehr in den Vordergrund – bei der vergangenen Trooping-the-Colour-Parade standen Edward und seine Frau mit den anderen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace' und winkten den jubelnden Fans zu.

Getty Images Prinz Edward, Royal

Getty Images Prinz Edward bei der Krönung von König Charles, Mai 2023

