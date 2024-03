Gisele Bündchen und Joaquim sind erneut gemeinsam unterwegs

Gisele Bündchen (43) und ihr angeblicher neuer Freund Joaquim Valente (35) wurden kürzlich dabei beobachtet, wie sie gemeinsam in das Fitnessstudio des Trainers in Miami spazierten. Am Freitag wurden die beiden dabei fotografiert, wie sie zusammen mit Giseles schwarz-braunem Deutschen Schäferhund durch eine Garage das Gebäude betraten. Auf den Bildern, die jetzt unter anderem PageSix vorliegen, trägt das Supermodel schwarze Radlerhosen, ein lockeres weißes Tanktop, eine Baseballkappe und weiße Sneaker und versucht offenbar, sein Gesicht mit dem Arm zu verdecken. Joaquim hingegen erscheint in legerer Sportkleidung, bestehend aus blauen Shorts, einem grauen T-Shirt und schwarzen Sneakern, zum gemeinsamen Training.

Erst kürzlich lehnte Gisele es ab, öffentlich näher auf ihre angebliche Beziehung zu Joaquim einzugehen, betonte in der Show "Impact x Nightline" jedoch, dass ihre Kinder Benjamin (14) und Vivian (11) ihre Priorität seien und sie durchaus an die Liebe glaube. Die Gerüchte rund um eine Liebelei zwischen der Laufstegschönheit und dem Sportler brodeln aber schon seit Monaten. Am Valentinstag wurden die beiden beispielsweise in ihrem Viertel in Miami küssend gesichtet: Auf Aufnahmen war zu sehen, dass Joaquim seinen Arm und Gisele legte und sie anschließend liebevoll küsste. Bislang äußerten sich die beiden aber noch nicht öffentlich zu den Spekulationen.

Gisele Bündchen und ihr langjähriger Ehemann Tom Brady (46) finalisierten ihre Scheidung im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe. Seitdem bemühen sie sich um eine gemeinsame Erziehung ihrer Kinder. Gisele zog beispielsweise in eine Villa gegenüber von Toms Anwesen in Miami. Gegenüber People sprach das Model bereits über das Co-Parenting und betonte, dass seine Kids im Moment "in zwei verschiedenen Welten" leben. "Ich denke, es ist ganz natürlich, dass in unseren Häusern unterschiedliche Regeln gelten und die Kinder sich einfach anpassen. Sie werden versuchen, das zu machen, was sie wollen", betonte sie.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady and Gisele Bündchen im Mai 2018

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de