Gisele Bündchens Kinder leben seit Trennung in "zwei Welten"

Gisele Bündchen (43) hat das Gefühl, dass ihre Kinder seit ihrer Trennung von Tom Brady (46) "in zwei verschiedenen Welten" leben, wie sie im Interview mit Robin Roberts erklärt, von dem unter anderem People berichtet. "Ich denke, es ist ganz natürlich, dass in unseren Häusern unterschiedliche Regeln gelten und die Kinder sich einfach anpassen. Sie werden versuchen, das zu machen, was sie wollen. Und ich kann nur kontrollieren, was ich tue. Und ich denke, für mich geht es jetzt wirklich um das Gleichgewicht", erklärt sie in Bezug auf die gemeinsame Kindererziehung mit ihrem Ex-Mann.

"Tom verbringt mit ihnen Zeit und ich habe Zeit mit ihnen, was ich großartig finde, weil sie dadurch eine echte Bereicherung für ihr Leben erfahren. Sie lernen, in zwei verschiedenen Welten zu leben und das ist wunderbar für sie, denke ich. Sie sind schon so erwachsen", führt das Model weiter aus. Im Oktober 2022 bestätigte das einstige Power-Paar nach vielen Spekulationen seine Scheidung. Das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder teilen sich die Laufstegschönheit und der Sportler seitdem, wie ein Insider damals gegenüber People verriet: "Die Kinder lieben ihre beiden Eltern – und sie haben vollen Zugang zu beiden, wann immer sie wollen."

In einem anderen Interview mit der brasilianischen Vogue verriet die 43-Jährige ganz offen, wie es ihr mit der Trennung von Tom ging: "Trennungen sind nie einfach, vor allem, wenn die Medien über jeden Schritt spekulieren." Sie habe aber darauf vertraut, dass ihr jede Situation eine Lehre sei und zu ihrem persönlichen Wachstum beitrage. "Ich habe versucht, mich auf meine Kinder, meine Gesundheit und meine Projekte und Träume zu konzentrieren", offenbarte sie damals.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2019

