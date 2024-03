Kurioses Angebot: Estland wollte Prinz Edward als König

Er hatte die Möglichkeit, Staatsoberhaupt eines anderen Landes zu werden. Als jüngstes Kind von Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) befindet sich Prinz Edward (60) ganz hinten in der Thronfolge. Wie jetzt bekannt ist, hatte er vor vielen Jahren die Möglichkeit, König zu werden! OK! berichtet, dass er 1994 von Estland das Angebot bekommen habe, dessen Staatsoberhaupt zu werden. Der Buckingham Palace lehnte selbstverständlich ab. Das estländische Parlament sei der Meinung gewesen, dass Edward der perfekte König für ihr Land sei.

Es heißt, dass die königliche Familie einen Brief mit der überraschenden Bitte erhalten habe – nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe sich die unabhängige Royalistische Partei keinen Geringeren als König Charles' (75) Bruder als Regenten gewünscht, wie The Mirror berichtet. Estland hätte sich über eine positive Rückmeldung gefreut, da sie Edward "sehr mögen". Der Palast soll die kuriose Anfrage nicht unkommentiert gelassen haben und habe einen Brief zurückgeschickt, in dem stand, dass es "eine charmante Idee, aber eine eher unwahrscheinliche" sei.

Obwohl der zweifache Vater aller Wahrscheinlichkeit nach niemals König Großbritanniens sein wird, durfte er sich an seinem 60. Geburtstag über eine große Ehre freuen. Charles überraschte Edward mit dem Orden The Order of the Thistle [zu Deutsch: Distelorden], welcher die höchste Auszeichnung Schottlands ist. Der Herzog von Edinburgh teilt sich den hochrangigen Titel mit 16 weiteren Rittern und Damen – darunter mit seiner Mutter, der verstorbenen Queen und seiner Schwester Prinzessin Anne (73).

Anzeige

Getty Images Prinz Edward im November 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Edward beim Royal Ascot 2021

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr die Anfrage von Estland an Prinz Edward, das Staatsoberhaupt zu werden? Ich finde die Vorstellung total amüsant. Ich finde es zu absurd! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de