Vanessa Hudgens ist genervt von Schwangerschaftsgerüchten

Solche Kommentare kann Vanessa Hudgens (35) gar nicht leiden! Vor einigen Monaten hatte die High School Musical-Bekanntheit ein Video ihres Junggesellinnenabschieds veröffentlicht. Unter dem Beitrag hatten sich die Spekulationen gehäuft. "Bist du schwanger?", hatten zahlreiche Fans in den Kommentaren gefragt. Im Podcast "She Pivots" äußert sich die Schauspielerin nun zu den Vermutungen. "Diese Spekulationen sind einfach unhöflich", macht die 35-Jährige deutlich. "Es tut mir leid, ich trage nicht jeden Tag Bauchweghosen, ich bin eine echte Frau und habe einen echten Körper", betont sie. "An einem der schönsten Tage meines Lebens bekomme ich nur zu hören, dass ich fett aussehe. Danke dafür", beschwert sie sich.

Trotz der nervigen Fragen im Vorfeld konnte die Sängerin ihren Hochzeitstag im Dezember 2023 dennoch in vollen Zügen genießen. Nach drei gemeinsamen Jahren gaben sich Cole Tucker (27) und Vanessa bei ihrer Traumhochzeit in Mexiko das Jawort. "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens", schwärmte die Beauty im Interview mit Vogue. "Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen", berichtete sie glücklich.

Vanessas Ansage im Podcast hat bei den Fans offenbar noch nicht viel bewirkt. Unter ihrem neuesten Post auf Instagram spekulieren die Fans wieder fleißig. "Vanessa, du musst deinen Bauch nicht verstecken! Wir wissen alle, dass du schwanger bist", schreibt ein Nutzer. "Du hast definitiv den Schwangerschaftsglow", lautet ein weiterer Kommentar. Doch auch einige Fans sind genervt von den ständigen Vermutungen. "Wenn ich noch einmal das Wort 'schwanger' höre... Habt ihr es nicht satt?", fragt ein User.

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im November 2021

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

