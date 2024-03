"Wir lachen auch": So geht es Fritz Wepper (82) im Hospiz

Sie begleitet ihn auf seinem letzten Weg! Aufgrund einer Blutvergiftung war Fritz Wepper (82) Ende vergangenen Jahres ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seither konnte sich der "Um Himmels Willen"-Darsteller gesundheitlich nicht erholen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt: Der Schauspieler liegt nun in einem Hospiz in Oberbayern. Jetzt bringt seine Frau Susanne Licht ins Dunkel und verrät Details über den Gesundheitszustand ihres Mannes Fritz!

Gegenüber Bild berichtet Susanne, dass Fritz in den letzten Tagen genug Kräfte sammeln konnte, um einen Freund zu empfangen. Die meiste Zeit liege der Kult-Schauspieler jedoch im Bett. Aber es gibt auch Momente, in denen er nicht ganz so schwach ist: "Er kann aber auch drei Stunden sitzen und sich unterhalten. Zwischendurch wird Fritz jedoch müde. Er beschwert sich nicht und wir lachen auch zusammen." Das Hospiz-Zimmer des 82-Jährigen soll ruhig gelegen und hell sein. Von seinem eigenen Balkon habe er einen Ausblick ins Grüne. Um ihren Mann zu erfreuen, hat Susanne eine besondere Idee: "Wir wollen ihm ein Vogelhäuschen auf den Balkon stellen, Fritz liebt Vögel."

Fritz' Ehefrau kümmert sich rührend um ihren Mann und versucht, ihm in der schweren Zeit seine letzten Wünsche zu erfüllen. "Fritz hatte Lust auf Weißwürste und frische Brezen, dazu einen Schluck Bier. Ich habe alles besorgt, die Küche hat ihm dann eine Brotzeit zubereitet. Darüber hat er sich sehr gefreut", erzählt Susanne dem Blatt.

Getty Images Susanne Kellermann und Fritz Wepper

Getty Images Fritz Wepper im September 2017

