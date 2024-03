Dieser "Barbie"-Hit gewinnt den Oscar für "Bester Filmsong"

And the Oscar goes to... Die wohl legendärste Filmpreisverleihung der Welt ist im vollen Gange und schon einige Awards wurden verliehen. Jetzt wird der nächste Goldjunge vergeben: "What Was I Made For" von Billie Eilish (22) aus Barbie wurde als "Bester Filmsong" ausgezeichnet! Sichtlich gerührt von ihrem Gewinn nehmen die Geschwister ihren Preis entgegen. "Ich hatte letzte Nacht einen Alptraum davon", meint die Sängerin witzelnd und fügt hinzu: "Vielen Dank an die Akademie. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde. Ich bin so dankbar für diesen Song und diesen Film. Das geht an alle, die von dem Film betroffen waren." Auch ihr Bruder kommt zu Wort und bedankt sich bei ihren Eltern und Kollegen.

Die 22-Jährige und ihr Bruder haben mit "What Was I Made For" vier Top-Songs schlagen können. So hatte Ryan Gosling (43) mit "I'm Just Ken" aus demselben Film eine Chance auf den begehrten Goldjungen. Ebenso wie Billie und Finneas performte er seinen Hit während der Verleihung, doch konnte sich den Preis trotzdem nicht sichern. Außerdem waren "The Fire Inside" von Diane Warren (67) in "Flamin' Hot" sowie "It Never Went Away" von Jon Batiste (37) und Dan Wilson in "American Symphony" nominiert. "Wahzhazhe (A Song for My People)" von Scott Georgie in "Killers of the Flower Moon" konnte sich den Preis ebenfalls nicht sichern.

Es ist nicht der erste Oscar für Billie und Finneas. 2022 hatten die beiden bereits für "No Time to Die" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film den Preis für den besten Filmsong mit nach Hause nehmen können. Für "What Was I Made For" haben sie in diesem Jahr auch schon zwei Grammys bekommen – einen für den besten Song des Jahres und einen für den besten Song, der für visuelle Medien produziert wurde.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish und Finneas im Februar 2024

Anzeige

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de