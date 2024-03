Justin Theroux und Nicole machen Liebe bei Oscars offiziell!

Sie wollen sich nicht länger verstecken! Bei der 96. Verleihung der Oscars machen Justin Theroux (52) und Nicole Brydon Bloom (29) nach zahlreichen Spekulationen ihre Liebe offiziell – und dabei beweisen sie, dass sie auch modisch ganz auf einer Wellenlänge sind. Justin strahlt in einem klassischen Anzug, während die neue Frau an seiner Seite ein schwarzes Abendkleid mit XXL-Beinschlitz trägt. Einige verliebte Blicke können sich die Turteltauben auf dem roten Teppich dabei nicht verkneifen.

Erstmals wurden die beiden Schauspieler im August vergangenen Jahres miteinander in Verbindung gebracht. Page Six lagen damals Bilder vor, die die beiden bei einem romantischen Rendezvous in einer Bar zeigten. Dass es ihnen ernst miteinander ist, bewiesen sie nur wenige Wochen später: Justin lernte die Eltern seiner Liebsten kennen. Trotz ständiger Spekulationen äußerten sich Justin und Nicole aber nie öffentlich zu ihrer Liebe – nun scheinen sie aber der ganzen Welt zeigen zu wollen, wie glücklich sie miteinander sind.

Vor seiner Beziehung zu Nicole war Justin mit seiner Schauspielkollegin Jennifer Aniston (55) zusammen – doch nach gerade einmal zwei Jahren ließ sich der 52-Jährige von seiner Frau scheiden. Trotz Ehe-Aus scheinen Justin und Jennifer aber weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. "Ich würde sagen, wir sind Freunde geblieben. Wir sprechen nicht jeden Tag, aber wir rufen einander an", verriet der US-Amerikaner in einem Interview mit Esquire. Ob Jennifer etwa auch schon die neue Frau an der Seite ihres Ex kennengelernt hat?

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Justin Theroux, Schauspieler

