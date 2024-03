Kim Kardashian und Lover Odell beenden Oscar-Nacht zusammen!

Kim Kardashian (43) und Odell Beckham Jr. (31) befeuern weiter die Gerüchteküche! Der Unternehmerin und dem Football-Star wird schon seit Monaten eine Liebelei nachgesagt. Und dafür gibt es nun neue Indizien: Denn nachdem beide am Sonntagabend die Vanity-Fair-Afterparty der Oscarverleihung besucht hatten, verließen sie diese gemeinsam – das zeigen Bilder, die Page Six vorliegen. Die The Kardashians-Bekanntheit trug ein weißes Kleid, das ihre Kurven bestens betonte, während der Sportler sich für das besondere Event in einen schwarzen Anzug aus Leder schmiss.

Auf den Fotos sieht man die vierfache Mutter und ihren mutmaßlichen Lover Sonntagnacht vor dem Wallis Annenberg Center for the Performing Arts – dort findet Jahr für Jahr die Party des Magazins nach der Verleihung der Oscars statt. Seite an Seite warteten die beiden dort mit Kims BFF Tracy Romulus auf ihren Fahrer – und wirkten sehr vertraut! Es ist nicht das erste Mal, dass sie eine Nacht gemeinsam verbringen. Schon Anfang Februar hatten die beiden zusammen auf einer Party von Jay-Z (54) nach den Grammy Awards gefeiert.

Ob zwischen Kim und Odell wirklich etwas Ernstes läuft? Die Beauty hat bereits eine lange Liste an Ex-Freunden und auch Ex-Ehemännern! Dreimal war sie in der Vergangenheit bereits vor dem Altar gestanden: mit Damon Thomas (53), Kris Humphries (39) und Kanye West (46). Seit 2022 ist die 43-Jährige offiziell von dem Rapper geschieden, mit dem sie vier Kinder hat. Nach der Scheidung bandelte sie zunächst mit Pete Davidson (30) an und führte die Beziehung mit dem Comedian auch recht öffentlich. Seit dem Liebes-Aus gilt Kim offiziell als Single, ist aber offen für eine weitere feste Beziehung. "Ich habe meine Familie, aber es wäre schön, sein Leben mit jemandem zu teilen", erklärte sie kürzlich in dem Podcast "This Life of Mine".

Getty Images Odell Beckham Jr., Football-Spieler

ActionPress Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

